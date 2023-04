Javier Milei cosecha cada vez má apoyo de gente que cree en su discurso sin preocuparse en el cómo podría cumplir con lo que promete.

Pero cuando le hacen las preguntas correctas queda claro que todo su plan se basa en un préstamo que nadie le daría al país que mantiene la mayor deuda del planeta con el Fondo Monetario gracias a la pésima gestión de Mauricio Macri.

Pero además de prometer una dolarización que no puede realizar sin dólares y un achicamiento abrupto del Estado que generará más pasivos que activos lo cierto es que para hacer la mayoría de las cosas que propone necesitaría el visto bueno del Congreso cosa que no tendrá por mejor que le vaya en estas elecciones.

¿Qué promete hacer el libertario sin el apoyo del Poder Legislativo? Obivmente la única respuesta es no repsetar la opinión del Congreso y recurrir a plebiscitos que al no poder ser vinculantes no serán otra cosa que saltearse las reglas de la democracia. Peligroso.