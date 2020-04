Quedarse en casa es la única forma de combatir la Pandemia. Pero claro, eso genera trastornos. No solo en la economia. También en los chicos, que todavía no pudieron volver a clases.

La estimación que hacen por estos momentos es que en la Ciudad y en Provincia de Buenos Aires, las clases no volver por lo menos hasta después de las vacaciones de invierno. Es decir, hasta el 3 de agosto.

Vale aclarar que cuando se dice clases, nos referimos a presenciales en las aulas. POrque los chicos, de una u otra manera, según la situación, han recibido material y apoyo docente durante todo este tiempo.

Con el reconocido psicopedagogo italiano, Francesco Tonucci, dialogamos sobre los nuevos paradigmas que tiene la escuela frente al COVID19 y el desafío que enfrentan las familias y los docentes en la dinámica de aprender desde los hogares. pic.twitter.com/7oeuQ6KBrT — Nicolás Trotta (@trottanico) April 16, 2020

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo la no vuelta a las aulas por ahora “no es una decisión educativa, sino epidemiológica”. “No tenemos certezas: no las tenemos nosotros, ni ningún otro país del mundo”, remarcó.

Si bien no está confiramdo, porque todo depende de la evolución de la famosa curva de enfermos, Trotta destacó en una nota a Página 12 como “una alternativa” que las clases vuelvan en agosto. Y explicó que “hay que transitar el invierno y ver cómo nos afecta, con qué niveles de contagio”.

“La verdad es que no tenemos certeza. No la tenemos nosotros ni ningún país del mundo, inclusive los países que han vivido con antelación la pandemia, con mucha crueldad en su impacto, como los europeos, Italia, España y Francia. Yo he conversado con los ministros de Educación de esos países y no saben cuándo van a retomarlas”, señaló el ministro.