Alberto Fernández realizó una videoconferencia con funcionario, empresarios y representantes de las centrales obreras quienes iban tomando la palabra para relatar la situación de la producción y algunos de ellos valoraron las acciones llevadas adelante por el Gobierno para asistirlos.

Pero el que sin dudas se destacó por su facilidad de palabra, efusividad y el contenido de su discurso fue Mario Gil, dueño de una empresa autopartista familiar, quien no sólo elogió las políticas del Estado para ayudar al sector privado más comprometido por los problemas del contexto, sino que contó un poco de la historia de su empresa y eligió una frase del Flaco Spinetta que emocionó al Presidente.



“¡Alberto no aflojés! El de arriba no juega a los dados, el pueblo argentino te dio su confianza a vos y a tu equipo. Como decía Luis Alberto Spinetta, mañana es mejor y un guerrero no detiene jamás su marcha”.