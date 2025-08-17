Una extensa caravana de taxis se movilizó este fin de semana hacia el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en el barrio porteño de Constitución, para manifestarle respaldo político y reclamar por su liberación.

La concentración recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y, tras organizarse en fila, los vehículos se dirigieron hasta la vivienda de la exmandataria.

Con bocinazos y consignas, los choferes expresaron su apoyo luego de la condena proscriptiva que no le permite participar como candidata de las elecciones legislativas.