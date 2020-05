La ex Vicepresidenta Gabriela Michetti exigió que la Unidad Especial AMIA, dirigida entre 2016 y 2018 por el ex senador radical Mario Cimadevilla, protegiera al ex fiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado al edificio de la DAIA y la AMIA. Lejos de aceptar el reclamo, Cimadevilla grabó el diálogo, que puede escucharse aquí, en el que Michetti le recriminó que en la indagatoria a Barbaccia no se había cumplido lo que acordaron. En un tono imperativo, Michetti se dirige a Cimadevilla:

—Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?

La semana pasada, Cimadevilla volvió a señalar en declaraciones públicas el hostigamiento del ex ministro de Justicia Germán Garavano contra los abogados de la querella para propiciar la absolución de algunos de los imputados: Barbaccia, el también ex fiscal Eamon Mullen, el ex presidente de la DAIA José Beraja y el comisario Fino Palacios, el primer jefe de la Policía Metropolitana, a quien Maurizio Macrì dijo haber designado por recomendación de las embajadas de Estados Unidos y de Israel. Pese a ello, Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de cárcel, en carácter condicional, por no haber cumplido con sus deberes funcionales, un delito menor en la causa por encubrimiento. Beraja y Palacios sí fueron absueltos. En sus últimas declaraciones, Cimadevilla dijo que Garavano invocaba al entonces Presidente Maurizio Macrì como responsable del reclamo de impunidad. El segundo de Garavano en el Ministerio de Justicia, Claudio Avruj, fue el más próximo colaborador de Beraja en la DAIA. El banquero presidía la organización y Avruj era su director ejecutivo. Él fue quien hizo en enlace entre Macrì, cuando aún era alcalde porteño, y el primer ministro de Israel Biniamin Netanyahu.

Fuente: El cohete a la luna