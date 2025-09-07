En una nueva emisión de La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece, la conductora abordó el escándalo que golpea al gobierno nacional junto al periodista Diego Sehinkman.

Sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo, que desataron denuncias de coimas, Mirtha Legrand le dejó un mensaje a la Casa Rosada:

“Tendría que hablar la hermana, alguna vez”, sostuvo la diva, en alusión directa a Karina Milei.