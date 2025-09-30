Elizabeth "La Negra" Vernaci sorprendió al recordar la entrevista con Cristina Fernández de Kirchner la que la terminó de acercar al peronismo.

El recuerdo se remonta a 2017, cuando en su programa de Radio Con Vos tuvo un mano a mano con la entonces expresidenta que duró más de una hora y pudo ver a la dirigente política desde un costado más humano y personal.

"Los periodistas en general estaban esperando hacerle una nota a Cristina", rememoró Vernaci en Gelatina y señaló que muchos decían "se la da a ella porque pregunta pelotudeces".

Ante la consulta sobre el impacto sobre su opinión sobre ella, fue contundente: "Me hizo peronista". "Tenía sentimientos, pero ella me terminó de decir 'sos peronista'", remarcó.