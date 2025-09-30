Lo contó en Gelatina
El entrañable recuerdo de Vernaci sobre su encuentro con Cristina que la marcó y la hizo peronista
La conductora radial rememoró la entrevista que mantuvo con la expresidenta en 2017. "Estaba nerviosa" y "me hizo peronista", comentó.
Elizabeth "La Negra" Vernaci sorprendió al recordar la entrevista con Cristina Fernández de Kirchner la que la terminó de acercar al peronismo.
El recuerdo se remonta a 2017, cuando en su programa de Radio Con Vos tuvo un mano a mano con la entonces expresidenta que duró más de una hora y pudo ver a la dirigente política desde un costado más humano y personal.
"Los periodistas en general estaban esperando hacerle una nota a Cristina", rememoró Vernaci en Gelatina y señaló que muchos decían "se la da a ella porque pregunta pelotudeces".
Ante la consulta sobre el impacto sobre su opinión sobre ella, fue contundente: "Me hizo peronista". "Tenía sentimientos, pero ella me terminó de decir 'sos peronista'", remarcó.