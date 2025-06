Eduardo Feinmann protagonizó un momento bastante tenso al aire, cuando directamente se peleó en vivo y en directo con su director de cámaras por culpa de Cristina.

Así de nervioso está el periodista militante del gobierno -al igual que otros colegas- al ver que, a pesar del fallo arbitrario y la proscripción contra CFK por parte de la Justicia, no pudieron doblegar a la líder política.

El balcón de la esquina porteña de San José y Humberto Primo se convirtió prácticamente en un símbolo en los últimos días, tras las constantes y masivas muestras de apoyo por parte de la gente hacia la expresidenta.

Esto enfureció evidentemente a todos los periodistas ultra anti kirchneristas, quienes incluso pidieron a la justicia el traslado de Cristina al sur, o la prohibición a que pudiera salir a su balcón, entre otras cosas.

Por eso Feinmann cruzó al aire a su director porque, cuando hablaba justamente del balcón de CFK, el trabajador ponchó el departamento de la exmandataria, y el periodista se salió de sus cabales.

“Que salga al balcón la señora todo lo que quiera”, estaba afirmando el conductor, cuando de repente apareció el balcón en cámara y se sacó: “No me muestres el balcón. Sácamelo”.

Luego, continuó con su histérico ataque de ira: “Te dije que mientras yo esté al aire no va el balcón. Ni el balcón ni la gente abajo. Si me lo llevas a mostrar me levanto y me voy”.