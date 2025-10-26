Clarín miente
El enojo de Alberto con Clarín por cómo informaron cuando fue a votar: "Es una fake news, no me escapé ni golpeé ninguna puerta"
El expresidente salió con furia a atacar al Grupo Clarín por publicar en sus medios que había tenido que escaparse del lugar de votación golpeando puertas en su salida.
Alberto Fernández sintió en carne propia durante su gobierno el error de creer que podía hacer las paces con el Grupo Clarín.
Atrás quedó el saludo a "Héctor", al divisar a Magnetto en uno de los actos apenas se consagró presidente.
Después se dio cuenta de que todo eso fue en vano cuando lo fueron a buscar y le pegaron de todas las formas posibles, incluso con golpes debajo del cinturón cuando se desató el escándalo con Fabiola.
Ahora protagonizó un nuevo episodio de una saga interminable.