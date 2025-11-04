Javier Milei entró ayer a la reunión de gabinete con una cámara encima para mostrar cuánto lo quieren sus ministros. Pero cuando llegó el momento de Luis Petri el abrazó fue tan exagerado que dio vergüenza ajena.

Tan es así que, tal vez para tratar de disimularlo, o porque claramente un noticiero debe encargarse de estas cosas porque al país le va bárbaro, la gente come cuatro veces por día, ahorra, se va de vacaciones y se compra bienes muebles e inmuebles todos los días, es que Cristina Pérez presentó un informe sobre los abrazos del Presidente.

Obviamente el tema tuvo repercusión en las redes donde algunos le piden a Cristina que cuide a su pareja.