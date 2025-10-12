Frente a la polémica motorizada por los trolls libertarios en la redes sociales, el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, Itai Hagman, publicó un descargo en su cuenta personal de ‘X’.

Las críticas hacia él se habían generado por no mencionar a Israel como su lugar de nacimiento en un video de campaña.

En el spot, Hagman contaba su historia personal y señalaba: "Tengo 42 años, soy argentino, aunque nací en el exterior durante la última dictadura".

El posteo de Hagman:

Jajaja la verdad me hicieron reír hoy. Milei tuvo que bajar a su candidato por NARCO, cuya Ministra de seguridad reconoció que sabía esto y no hizo nada y sigue siendo candidata; tuvo que arrodillarse ante EEUU y entregarle el Gobierno a Trump y Scot Bessent; está llevando a la economía a una nueva crisis financiera y social… y los tipos actúan indignación porque en un video elegí contar mi historia diciendo que nací en el exterior. Una pelotudez atómica siendo que nunca lo oculté como se puede ver en un montón de entrevistas en donde hablé del tema.

Lamento decepcionarlos si pretendían que el lugar donde nací defina más mi identidad que la Patria donde viví toda mi vida. Pero por si es necesario les recuerdo a los twitteros y candidatos libertarios que tienen un ministro que estuvo preso por encubrimiento del atentado a la AMIA y llevan a un diputado acusado de antisemita hasta por la DAIA.

A propósito, ¿Dirían lo mismo si en lugar de Israel hubiera nacido en cualquier otro país? Me tiene sin cuidado, pero sepan que el "Contá de donde sos" es una reedición de uno de los argumentos antisemitas más clásicos de la historia.

Se le cayó la careta a su gobierno de saqueo, descarte y miseria planificada. Los vamos a derrotar en las elecciones y van a terminar como Espert llorando en cadena nacional.