Se notó que Feinmann estaba con malhumor porque desde el inicio lo puso a Rossi a la defensiva aunque este trataba de calmarlo.

El cordobés incluso ensayó un "Edu querido" para apaciguar las aguas, pero Feinmann estaba desatado.

Con muy mal tono le echó en cara que lo estaba interrogando y aunque Rossi lo negó taxativamente, Eduardo no quedó muy conforme.