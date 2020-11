“¿Cómo voy a estar en contra? ¿A quién quiere que le pida que ponga? Me gustaría no pagar, por ejemplo, si no fuera necesario. Pero si es necesario, ¿a quién le vamos a pedir que ponga? ¿A la gente que no tiene trabajo, que no tiene comida, que tiene muchas necesidades, que no tiene una obra social? ¿A quién le voy a pedir que ponga?”, respondió Víctor Fera cuando Daniel Tognetti le preguntó su opinión sobre proyecto de Aporte Extraordinario a las Grandes Fortuna.

En nota en Siempre es Hoy, el programa de Tognetti de cada mañana en Somos Radio AM530, el empresario se expresó de acuerdo con el impuesto único a las grandes fortunas.

Al hueso, Fera reflexionó sobre cuánto pierden un empresario: “Me va a faltar… Qué se yo… Dos departamentos, tres departamentos o una casa, que la tengo de más quizás. Entonces no me hacen falta a veces tantas cosas. Me hace falta que mi vecino esté mejor”.

E hizo alusión a Jorge Brito, el millonario banquero de Macro, que en contra de la norma, auguró que la “generará una rebelión fiscal como nunca antes se ha visto”.

“No voy a criticar a Jorge Brito porque piense de esa manera… Él tiene un avión muy importante y, a veces, lo usa para ir a pasear. Y bueno, otra gente dice: ‘Yo, con lo que uso ese avión para ir a pasear, quizás puedo ayudar a un montón de gente y por ahí me reconforta y me hace más feliz”, expresó.

Victor Fera, es uno de los pocos empresarios que vende alimentos de calidad a bajo costo en Argentina. Controla a uno de los principales mayoristas nacionales, Maxiconsumo, y a marcas alimenticias que son líderes en el mercado como Marolio y Molto, entre otras.

Este martes, el Congreso comienza el debare de la norma que alcanzará a 9200 personas y que pretende recaudar 300.000 millones. Y Víctor Fera, como el dueño de Café Cabrales -Martín Cabrales-, se mostró a favor de que los que más tienen hagan su aporte.