Son esas anécdotas que quedan después de que pasa el vértigo de la campaña electoral y se recuerda con una sonrisa, un hecho que distiende.

La foto ya estaba armada, entre vecinos del barrio, Mariano Recalde -el candidato- y Leandro Santoro -un dirigente con buena imagen en la Ciudad- pero el fotógrafo no gatillaba.

Es que había una mujer que daba la sensación de que querer pasar por delante pero no se atrevía a interrumpir -el mismo Santoro le hace de que pase sin problemas-, pero su intención era otra.

Suelta de cuerpo disparó, "lo que quiero es sumarme a la foto", lo que despertó las risas y la lógica aceptación.