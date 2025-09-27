Todos son bienvenidos
El divertido momento cuando una señora quiso sumarse a la foto de Mariano Recalde y Leandro Santoro
El candidato de Fuerza Patria estaba haciendo unas fotos con vecinos del barrio como parte de su campaña cuando una mujer quiso ser parte.
Son esas anécdotas que quedan después de que pasa el vértigo de la campaña electoral y se recuerda con una sonrisa, un hecho que distiende.
La foto ya estaba armada, entre vecinos del barrio, Mariano Recalde -el candidato- y Leandro Santoro -un dirigente con buena imagen en la Ciudad- pero el fotógrafo no gatillaba.
Es que había una mujer que daba la sensación de que querer pasar por delante pero no se atrevía a interrumpir -el mismo Santoro le hace de que pase sin problemas-, pero su intención era otra.
Suelta de cuerpo disparó, "lo que quiero es sumarme a la foto", lo que despertó las risas y la lógica aceptación.