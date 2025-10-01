Martes de mamartes
El divertido diálogo entre Juan Grabois y Tomás Rebord: "¡Que forro que sos!"
El dirigente peronista visitó Blender y charló con el conductor de 'Hay Algo Ahí', donde se produjo un intercambio entre risas cuando Rebord reconoció que no lo votó en las PASO.
Una capacidad innegable de Juan Grabois es la plasticidad que tiene para adaptarse a cualquier formato que sea para que llegue su mensaje.
Si tiene que ir a uno de los canales hegemónicos -donde juega claramente de visitante- no tiene inconveniente en ponerse su traje más combativo.
Si va a lugares más amables -como C5N o Crónica- se muestra suelto y hasta cuestionador de su propia base.
Por eso, cuando aparece en los canales de streaming no desentona, porque entiende el formato dirigido a las nuevas generaciones.
La entrevista completa
Subiéndose a la lógica enloquecida del programa, Grabois jugó al ritmo que lo llevaron Rebord y Ruffo.