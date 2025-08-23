No es que Cristina supiera lo que estaba pasando o tal vez lo intuía, pero allá por noviembre de 2024 desde Rosario, había desafiado a Milei para que, ya que le gusta tanto desregular, desregulara el sector de los medicamentos para que la gente pudiera comprar genéricos, que resultan mas baratos.

Pero menos de un año después y luego de que saltara el escándalo de corrupción que involucra directamente a su hermana, queda claro por qué Javier Milei no había desregulado el sector y es que si se confirma en la Justicia todo lo que dicen los audios de Spagnuolo, Karina Milei se estaba llevando un porcentaje de la compra de medicamentos.

Por eso es que ahora este discurso de Cristina vuelve a tomar relevancia y se entiende.