Hace una semana, Javier Milei convocó a sus fieles a un acto en la cancha de El Porvenir, en Gerli, zona Sur del conurbano. Pero fue un fracaso porque no fueron ni dos mil personas. En la previa, cantó El Dipy, que agitó al público: "El que no salta es comunista".

Entrevistado en TN sobre el acto y sus dichos, avisó: "Yo no soy del partido de Milei, yo toqué y me fui". El cantante justificó la poca cantidad de gente que convocó el líder de Avanza Libertad: "El frío... además, había muchos patrulleros en el puente y la gente en micro no podía llegar".

¿¡!?