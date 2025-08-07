Cada vez se entiende más la frase de Milei que dice que “no odiamos los suficiente a los periodistas” y claramente es porque los que no están alineados con el Gobierno los dejan expuestos en cada oportunidad.

El diputado libertario José Peluc no tiene la más mínima idea de nada, ni del costo fiscal del aumento a los jubilados, ni el de bajar el impuesto a los bienes personales y tampoco el del aumento de la emergencia en discapacidad, y quedó tan en ridículo que su única salida fue cortar el teléfono. Lo que no hizo más que dejarlo más expuesto.

Pero además, unos minutos antes de su cobarde actitud el diputado había dejado en claro cuales eran las prioridades del Gobierno entre los jubilados y el Fondo Monetario Internacional.