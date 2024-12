La realidad del gobierno de Milei

Triste Navidad: "No voy a festejar nada, soy jubilada"

Esta jubilada habló en un móvil de C5N y aseguró que no este año no habrá festejos por Navidad y Año Nuevo, porque no puede gastar. Es otro testimonio más de la realidad del gobierno libertario que los medios oficialistas intentan esconder.