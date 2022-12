José Luis Espert quiere que el país fracase y lo demuestra en cada aparición pública que tiene en TN o LN+ ya que en la Cámara lo único que hace es gritar, insultar y oponerse pero no propone nunca nada.

Ahora se opone al bono para los privados asegurando que es anticonstitucional cuando en realidad ese dinero puede deducirse de ganancias por lo que no tiene efecto negativo alguno para los empresarios privados.

Espert parece querer no sólo que fracase el gobierno sino que haya un estallido, la única manera de que el pueblo no se dee cuenta de que hay legisladores que no funcionan.