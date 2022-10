Cada tanto el diputado Javier Milei abre la boca y demuestra no sólo ignorancia sino también autoritarismo liso y llano.

Además de anunciar que si llega a la Presidencia cerrará el Ministerio de la Mujer y el Inadi ya que sólo él tendría la potestad de decidir qué es discriminación y qué no.

Pero esta especie del Luis XIV del subdesarrollo mostró la hilacha una vez más al asegurar que eliminaría la educación sexual integral. No sólo demostró así que los límites de la libertad son los que impone él sino que le sumó una frase que deja en claro su nivel de ignorancia cuando preguntó si en la casa no le iban a enseñar a los chicos sobre educación sexual.

Y no, Javier, por eso es que se tuvo que poner la ESI como algo obligatorio en las escuelas porque en las familias no pueden o no saben encarar temas de sexualidad y es importante que conceptos como el respeto por el cuerpo se impartan tambien desde la escuela.

Es probable que el diputado desconozca que el 70% de los abusos sexuales a menores suceden dentro mismo del seno familiar.