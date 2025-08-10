¿Y el chiste?
El dibujo que publicó Nik para 'celebrar' que Milei prometió que no iba a insultar más a quienes no piensan como él
El humorista gráfico Cristian Gustavo Dzwonik, más conocido por su seudónimo Nik, se considera amigo personal del presidente argentino y, con sus dibujos, parece decidido a hacerle campaña.
Con un Milei vestido como un hippie, con una vicha y una remera que dice ‘peace and love’, Nik quiere blanquearle la imagen al presidente libertario cuando decidió que las agresiones y los insultos no funcionan para conseguir más votos en campaña.
Afirmado en su voto duro, La Libertad Avanza intenta suavizar su discurso apuntando a un electorado que le es esquivo y no le tolera las formas.
Nik, a esta altura un vocero más de la presidencia, intentó subirse a la ola con un dibujo que publicó en sus redes sociales, pero se olvidó de agregarle un chiste para que tenga sentido.