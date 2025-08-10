Con un Milei vestido como un hippie, con una vicha y una remera que dice ‘peace and love’, Nik quiere blanquearle la imagen al presidente libertario cuando decidió que las agresiones y los insultos no funcionan para conseguir más votos en campaña.

Afirmado en su voto duro, La Libertad Avanza intenta suavizar su discurso apuntando a un electorado que le es esquivo y no le tolera las formas.

Nik, a esta altura un vocero más de la presidencia, intentó subirse a la ola con un dibujo que publicó en sus redes sociales, pero se olvidó de agregarle un chiste para que tenga sentido.