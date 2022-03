Por estas horas se viralizan recuerdos y momentos del talentoso actor Enrique Pinti, quién falleció a los 82 años, en el porteño Sanatorio Otamendi, donde se encontraba internado en estado delicado desde principios de marzo.

En ese marco, se difundió por las redes un momento particular que protagonizó en la pantalla de América. Al ser invitado al ciclo que por aquel entonces conducía Santiago Del Moro, el humorista Enrique Pinti cargó contra el Gobierno de ese momento y la entonces diputada Elisa Carrió.

Con su característico humor y estilo ácido, en Intratables, Pinti no se calló nada y sorprendió a todos.

“Yo con Lilita me clavé. Cuando se privatizó Aerolíneas los dos gordos que estábamos en la primera fila éramos Lilita y yo, gritando contra la privatización, que nos parecía un desastre. ¿Qué pasó después? Yo sigo igual”, cuestionó Pinti, e ironizó sobre las polémicas frases de la diputada: “Me decepcionó, pero igual me dio una propina el otro día y me dijo que me vaya a hacer changas”.

Por otro lado, también cuestionó las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri en esos tiempos. En ese sentido, defendió que “el Estado tiene que ocuparse de lo que tiene que ocuparse”, como la salud pública, la seguridad y la educación, “y para eso no hay excusa”. “En eso no puede ser que digan que están haciendo recortes”, se quejó.