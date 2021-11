Alguno podría creer que se lo comió uno de sus personajes pero los personajes que interpretaba Alfredo Casero solían ser graciosos.

Tal vez hasta bizarros pero no tanto como este hombre que no sólo va a insultar a la televisión sin dar un sólo argumento, dibuja penes en los carteles de campaña y lo cuenta orgulloso y ahora va a la Embajada de Cuba a sumarse a una protesta que no le pertenece, megáfono en mano e insultando. Una pena.