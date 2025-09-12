Los testimonios sobre el hospital Garrahan y su lucha son conmovedores. Luego del veto a la emergencia pediátrica con la que se regocijó el presidente de la Nación, los médicos volvieron a los medios, a la lucha.

"Estamos en una situación de muchísima gravedad, nunca vivida en la historia del hospital, en 38 años nunca pasó esto", aseguró, Miriam Guitter, jefe de clínica del área de leucemia del hospital Garrahan.

En diálogo con radio Del Plata, la doctora confió: "Nunca tuvimos que salir a hablar a los medios, preferiríamos no hacerlo. Nuestra función es estar estudiando e investigando pero tenemos que salir a dar la lucha".

Este viernes, trabajadores paran por 24 horas, medida que contará también con una movilización a la Plaza de Mayo, en rechazo al veto del Presidente a la Ley de Emergencia Pediátrica.

Los médicos avisaron que durante la jornada de lucha garantizan la atención en internaciones y guardia.

Paro y movilización

Desde las 7 de la mañana.

Época Milei.