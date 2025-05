Rodolfo Rodríguez, delegado de trabajadores de Verónica habló en Radio Con Vos sobre los despidos en la empresa y la falta de pago de los dueños. Además, generó bronca, impotencia y llanto en Ernesto Tenembaum y su equipo con el relato de su historia personal en su pueblo, Totoras, de Santa Fe.

La entrevista fue dramática desde el comienzo, Rodríguez se disculpó con el periodista por lo nervioso que lucía, pero “es que -se excusó- ya no sabemos qué hacer, ayer tuvimos una asamblea con gritos y peleas de compañeros con el dueño, que dijo ‘trabajen y mañana les junto plato y les pago’, y no pagó. Nos están robando la plata ya no sabemos qué hacer”.

Lo más perverso del verso patronal

"Hay compañeros que no tienen para comer. Estamos desesperados", dijo Rodolfo Rodríguez. Y contó que los trabajadores fueron aceptando “cobrar en cuotas, tener paciencia, colaborar", que “la empresa no hizo aportes”, y que ”se quedó con cuotas alimentarias".

Rodríguez precisó que la empresa tiene tres plantas en Santa Fe, sus centros de distribución en Buenos Aires y que son 700 los trabajadores. Este jueves habrá audiencia en los tribunales porteños. Rodolfo espera que “algún dueño o miembro del directorio se presente y pueda dar una respuesta, estamos desesperado”.

Tras la nota, Tenembaum hizo su descargo: “Es un testimonio revelador de la época”. Y la locutora Yamila Segovia lloró al aire.

La entrevista completa

Sobre Verónica

Ya en marzo pasado el gerente de Personal, Norberto Galimberti, les propuso a los trabajadores pagar los sueldos en cuatro cuotas: dos de 30% y las últimas dos del 20%.



La propuesta llegó tras protestas por el atraso en pagos desde fin de año. Además de sueldos, la empresa incumplió pagos al gremio y su obra social.

La empresa aduce una “crisis económica”, sin embargo, tal publica el medio Minuto de cierre -basándose en registros de la provincia-, la firma procesa alrededor de 1 millón de litros de leche diarios, más del 3% de la producción nacional.

Y que según fuentes del sector, representó en febrero una facturación de unos $ 440 millones con una ganancia por debajo del 10%.

Evasión y fuga de capitales

El presidente de Verónica S.A.C.I.A.F.eI. es Francisco Gonzalo Espiñeira, un español de 82 años. Tal figura en el acta de directorio del 9 de diciembre último, el hombre está en el listado del blanqueo de capitales del Banco Nación.

La relación de la empresa con la Aduana es ríspida desde el gobierno de Cristina Kirchner, ya en 2007, cuando Ricardo Echegaray era el titular de la Aduana, se sospechó de evasión al facturar la cantidad de leche exportada.

Y en el medio, los trabajadores. “Trabajen y mañana les pago”, les dijo el dueño a los laburantes. Y no pagó.