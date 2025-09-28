El comunicador oficialista Roberto Funes Ugarte, fue protagonista de un tenso episodio durante la marcha en la Plaza del Congreso, convocada tras el brutal triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Florencio Varela.

El cronista intentaba realizar un móvil en vivo cuando fue increpado por manifestantes. Ya en el piso de LN+, hizo un descargo y contó lo sucedido.

Su compañera de programa habló de la agresión y apuntó: "Fue una chica trans, con la una fuerza de hombre". Y él respondió: "Exactamente".

La aclaración resulta llamativa porque lo empujó una mujer trans, con la fuerza que tiene y nada más. No la de "un hombre", ni la de "un elefante", ni tampoco la de "un ratón" como exageración en sentido opuesto. Simplemente la fuerza de la persona que quiso apartarlo.