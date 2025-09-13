La derrota en la provincia de Buenos Aires significó un fuerte revés político para Javier Milei y abrió una crisis que se profundiza con las disputas dentro de La Libertad Avanza.

Ese escenario, agravado por las diferencias entre dirigentes, fue abordado en el programa de Fabiá Doman en A24.

Ante un oficialismo debilitado en su capacidad de conducción, Doman preguntó "cómo se informa el presidente".

"En el gobierno hablan del ‘Diario de Conan''", coincidieron los panelista .