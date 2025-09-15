La Universidad de Buenos Aires lanzó un video para fortalecer la convocatoria para la marcha educativa a favor de la Ley de Financiamiento Universitario luego del veto de Javier Milei.

Si bien el gobierno libertario justificó el veto argumentando que la ley implicaba un "desequilibrio fiscal", el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, desarmó ese argumento en la pantalla de A24.

Vergara encabezó este lunes una clase pública en las escalinatas de la facultad, y habló con Luis Novaresio para explicar que el presupuesto universitario representa apenas el 0,08% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, calificando el incremento propuesto como "muy poco".

El conflicto entre el gobierno y las universidades públicas continúa en aumento, con la comunidad académica exigiendo una mayor inversión en educación y el respeto a las decisiones del Congreso.