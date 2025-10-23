Las redes sociales explotaron luego de la detención y allanamiento de Fernando Escobar, contador que presta sus servicios para el diputado de La Libertad Avanza vinculado con el narcotráfico.

El hombre fue apresado cuando aterrizó en Ezeiza cuando volvía de España, y se le secuestraron dos teléfonos y una computadora para obtener más información sobre los vínculos del diputado de Milei y el narco Fred Machado.

Además se allanaron oficinas del contador en la ciudad de Pergamino, y los investigadores tienen la hipótesis de que podría haber cuentas no declaradas por familiares del libertario en bancos estadounidenses.

Pero más allá de esta noticia de alto impacto que golpea fuertemente al Gobierno, en las redes resonó fuerte el apellido del contador.

Es que, como si argentina se tratara de una ficción o tragicomedia, el hombre tiene un apellido muy pesado en el mundo narco y por eso las redes se llenaron de comentarios y memes.