La discusión sobre el ofensivo tuit del “Gordo Dan” contra Luis Juez, que derivó en un explosivo cruce entre Ricardo Canaletti y el libertari Mariano Pérez, también provocó un polémico momento en la pantalla de A24.

La senadora bonaerense, Florenci Arietto, que ahora dejó el PRO y se sumó a LLÁ, apuntó contra el cordobés Juez: “La hija tiene 23 años y hace 23 que viene padeciendo esta cuestión. No le cambia nada, es mentira”.

Ese comentario provocó el espantó del periodista oficialista Nicolas Wiñazki, quien respondió de inmediato: “No, no, no”.