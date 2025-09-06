Repugnante y agresivo
El cruel comentario de Arietto sobre la hija de Luis Juez: hasta Wiñaski se espantó y se tomó la cabeza en vivo
La senadora bonaerense, que ahora defiende al gobierno de Milei, se comportó como si fuera un troll libertario en la pantalla de A24. Lanzó una frase repudiable y provocó la indignación del periodista oficialista.
La discusión sobre el ofensivo tuit del “Gordo Dan” contra Luis Juez, que derivó en un explosivo cruce entre Ricardo Canaletti y el libertari Mariano Pérez, también provocó un polémico momento en la pantalla de A24.
La senadora bonaerense, Florenci Arietto, que ahora dejó el PRO y se sumó a LLÁ, apuntó contra el cordobés Juez: “La hija tiene 23 años y hace 23 que viene padeciendo esta cuestión. No le cambia nada, es mentira”.
Ese comentario provocó el espantó del periodista oficialista Nicolas Wiñazki, quien respondió de inmediato: “No, no, no”.