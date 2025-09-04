La escena la captó el móvil de TN y hasta Jonatan Viale tuvo que saltar a decir “esto no”, cuando el joven libertario lanzó las frases discriminatorias sobre una mujer con la que se estaba peleando.

Las discusiones entre los vecinos de Moreno que se acercaron al predio semivacío y los libertarios que llegaron para apoyar al presidente fueron creciendo.

Allí quedaron expuestas las miserias del grupo más extremo de los votantes de La Libertad Avanza, con comentarios discriminadores y gestos de burla -algunos hacían imitaciones de los movimientos de los monos para provocar- hacia los que se expresaban en su contra.