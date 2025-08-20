Después de la polémica aparición de Federico Sturzenegger en TN y de las explicaciones que intentó ofrecer el Ministro de Salud Mario Lugones, el gobierno sigue en crisis por las víctimas del fentanilo adulterado.

Molesto con el accionar de la Casa Rosada, el periodista oficialista Eduardo Feinmann, arremetió contra el ministro de Salud y lanzó: “No hay un puto responsable".

"El ministro de Salud no va a renunciar porque no tiene una responsabilidad sobre el tema", le dijo esta mañana Guillermo Francos a Feinmann en Radio Mitre.