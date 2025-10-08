Este martes, Fred Machado confesó en una nota radial que mantuvo reuniones con la diputada Lilia Lemoine durante la campaña de José Luis Espert para presidente, en 2019.

Ella lo negó. Fue este miércoles antes de ingresar al Congreso en diálogo con Lautaro Maislin para C5N. "No conozco a Fred Machado. Yo sólo hacía fotos y videos para Espert", afirmó la diputada.

En medio del narcoescándalo que obligó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, Lemoine también quedó en la mira de la Justicia.

Lemoine también aseguró que el kirchnerismo va a hacer todo lo posible por expulsar a Espert y que también querrían expulsarla a ella, demostrando que no entiende lo funcional que es su postura para la oposición.