Tras las declaraciones del narco
El cruce de Lemoine con Lautaro Maislin: ''No lo conozco a Fred Machado''
La diputada libertaria negó conocer al narco, cuyos vínculos con José Luis Espert obligó al diputado a renunciar a su candidatura como cabeza de lista de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. El cruce con el notero de C5N antes de entrar al Congreso.
Este martes, Fred Machado confesó en una nota radial que mantuvo reuniones con la diputada Lilia Lemoine durante la campaña de José Luis Espert para presidente, en 2019.
Ella lo negó. Fue este miércoles antes de ingresar al Congreso en diálogo con Lautaro Maislin para C5N. "No conozco a Fred Machado. Yo sólo hacía fotos y videos para Espert", afirmó la diputada.
En medio del narcoescándalo que obligó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, Lemoine también quedó en la mira de la Justicia.
Lemoine también aseguró que el kirchnerismo va a hacer todo lo posible por expulsar a Espert y que también querrían expulsarla a ella, demostrando que no entiende lo funcional que es su postura para la oposición.