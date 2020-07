"Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua", escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, donde adjuntó un video en el que se ve al ministro cuando hablaba sobre la deuda externa en un programa emitido anoche en Todo Noticias (TN).



"Nosotros no nos queremos pelear con nadie", dijo entonces el ministro, quien afirmó que "vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía".



"Argentina, en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7 por ciento anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero", explicó el ministro.



En ese sentido, sostuvo que "para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho", y manifestó que "los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo".



"No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables", advirtió Guzmán en sus declaraciones y dijo que "no pedimos que ellos pierdan, sino que ganen menos".



Asimismo, destacó que "lo que queremos es no comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que necesita para recuperarse".



"Eso es lo que un acuerdo sostenible quiere decir, un compromiso que podamos cumplir", expresó.