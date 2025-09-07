Después de votar
El contundente mensaje de la esposa de Kicillof para explicar por qué «Milei odia a Axel»
El gobernador de la provincia de Buenos Aires recibió el cariño de la gente cuando fue a votar. Luego, Soledad Quereilhac compartió un posteo en el que asegura que Kicillof es “todo lo que quiere ser” Milei.
Soledad Quereilhac, escritora y esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, publicó un mensaje fuerte en redes sociales donde apuntó directamente contra Javier Milei.
En plena jornada electoral, Quereilhac se metió en la disputa política con un mensaje que marcó las diferencias entre el gobernador y el presidente: “Cómo no va a odiar Milei a Axel, si literalmente todo lo que él quier ser”.
“Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio”, indicó la pareja del gobernador.