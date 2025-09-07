El contundente mensaje de la esposa de Kicillof para explicar por qué «Milei odia a Axel»

Soledad Quereilhac, escritora y esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, publicó un mensaje fuerte en redes sociales donde apuntó directamente contra Javier Milei.

En plena jornada electoral, Quereilhac se metió en la disputa política con un mensaje que marcó las diferencias entre el gobernador y el presidente: “Cómo no va a odiar Milei a Axel, si literalmente todo lo que él quier ser”.

“Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio”, indicó la pareja del gobernador.