El ministro de Educación de la Nación y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, coincidieron este marts en que las clases presenciales en las escuelas podrán ser reanudadas "cuando sea segura" la situación sanitaria, en el marco de la pandemia de coronavirus.



El ministro Nicolás Trotta pidió evitar "falsos dilemas" dado que "puede haber miradas distintas, pero es momento de trabajar todos juntos, codo a codo con ideas claras de cuidar a nuestra sociedad".

Las ironías de Kicillof

"Sabemos que hay presiones de todo tipo", expresó Kicillof al inaugurar el nuevo edificio de la Escuela Primaria 31 de Dock Sud, en un acto en el que pidió "no partidizar" ni hacer "oportunismo, rabietas o sobreactuaciones" en el contexto de emergencia por la Covid-19.



De igual manera, Trotta, si bien aceptó que "nadie aprende en casa lo mismo que en la escuela", pidió "sostener ese esfuerzo para volver a las aulas cuando sea seguro" porque -advirtió- "no hay margen para la equivocación".



"No hay un manual escrito de gestión de coronavirus, porque es algo nuevo", advirtió Kicillof y aseguró que desde el Gobierno se lo está afrontando "de manera prudente, seria y responsable" y sin "tratar de buscar votos".