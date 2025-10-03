Este viernes, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora anunció el fallecimiento de Vera Jarach, a los 97 años. Y entre tantos mensajes en redes, se destacó el de Cristina Kirchner que realizó un sentido posteo.

"Esta es la última foto que tenemos con Vera. Me vino a visitar a San José 1111 pocos días después de la condena de la proscripción", escribió CFK. Y contó que Vera Jarach "llegó a la Argentina escapando del nazismo y, años después, otra tragedia la encontró en nuestro país, cuando la dictadura cívico militar desapareció a su hija Franca de 18 años, militante de la UES". 

Así cerró su publicación Cristina: "Vera Jarach… tenía 97 años… Nunca dejó de luchar y de sonreír: ejemplo de Resiliencia y Memoria. Te vamos a extrañar". 

El anuncio de las Madres 

Espacio Memoria y DDHH exESMA on Instagram: "💜 Con inmensa tristeza despedimos a nuestra querida Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo línea Fundadora, miembro del directorio de Organismos de DDHH del Espacio Memoria ex ESMA, al que estuvo vinculada desde el primer día. Luchadora incansable, no solo por la aparición con vida de su hija Franca, secuestrada por la dictadura cuando tenía 18 años, trasladada a la ESMA y todavía desaparecida, sino por la pasión con la que se dedicó a transmitir la memoria sobre la dictadura argentina y otros genocidios a los más jóvenes.  Vera militó activamente en Madres de Plaza de Mayo, participó de la creación de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina e integró Memoria Abierta. Fue una de las impulsoras de la creación del Parque de la Memoria, y miembro del Consejo de Gestión de ese espacio. Vera Vigevani nació en Italia. Sus primeros diez años transcurrieron en un pequeño barrio de Milán. A los once años de edad emigró junto con su familia a la Argentina, perseguidos por las leyes fascistas de Mussolini. Su abuelo, sin embargo, fue trasladado de Auschwitz y asesinado por el nazismo.  En Buenos Aires se casó con Jorge Jarach, ingeniero judío italiano que, al igual que ella, había escapado de Italia. Vera se convirtió en una periodista de la agencia de noticias italiana ANSA, donde trabajó más de cuarenta años. El 19 de diciembre de 1957 nació Franca, su única hija, quien en la adolescencia comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, y luego en la Juventud de Trabajadores Peronistas, hasta que el 25 de junio de 1976 fue secuestrada por el gobierno militar y aún permanece desaparecida.   De su palabra y pensamiento quedan innumerables legados: la convicción de que "es necesario participar" para evitar que se repitan las tragedias de la humanidad, y la consigna que se desprende de su experiencia personal, con dos víctimas de genocidios en su familia: "Nunca más el odio, nunca más el silencio".  Pero también la generosidad con que respondió a cada convocatoria a participar de actividades en el Espacio Memoria, el lugar que eligió para construir un mundo mejor para las futuras generaciones. Te vamos a extrañar Vera! Hasta siempre!"

"Las Madres tenemos el dolor de comunicar que acaba de fallecer nuestra amada compañera Vera Jarach. Nuestro corazón no nos da fuerza para detallar ahora lo que fue su vida cargada de valores y con firme compromiso de trabajar la mejor Memoria y, a través de ella, procurar Verdad y Justicia para con su preciosa hija Franca, hija de todas nosotras", escribieron desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 

Su hija, su historia

Vera era oriunda de Italia, había arribado a nuestro país en marzo de 1939 junto a su familia, que escapaba del fascismo. Se casó con Jorge Jarach y luego de varios años de matrimonio nació su hija Franca, el 19 de diciembre de 1957. 

Abanderada del Colegio Nacional de Buenos Aires, y luego expulsada por su militancia, Franca fue secuestrada el 25 de junio de 1976

Tenía 18 años, a los días los milicos le permitieron comunicarse con sus padres, y dijo que estaba en la Superintendencia de Seguridad Federal. Nunca apareció. 

Vera la buscó toda su vida. Se sumó a Madres de Plaza de Mayo en 1977, integró la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; y formó parte del directorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA–. 

Luchó hasta el último día. "Ejemplo de resilencia y memoria", tal como escribió Cristina Kirchner