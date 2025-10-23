¿Quién le explica?
El comerciante que reconoce que no hay consumo y que con el peronismo le iba mejor pero votará por el Gobierno
Tal vez resulte inútil explicarle a Leonardo Mieres que, después de dos años de estar en el poder, si la cosa va mal es exclusiva responsabilidad del Gobierno del turno.
Leonardo Mieres fue identificado como "comerciante liberal" cuando fue invitado al programa de Esteban Trebucq.
El hombre reconoció que le va "pésimo" como al resto de los comerciantes y que no hay consumo, la gente no llega a fin de mes, ni siquiera al día 10. Pero cuando le preguntaron reconoció que votaría por el Gobierno.
Hasta Trebucq se quedó helado y atinó a preguntarle por qué y su respuesta fue aún más extraña: "Porque lo que venía atrás ya no lo quiero más, indistintamente que a mí, económicamente, me fue muy bien".
Queda claro que el hombre es masoquista y prefiere la continuidad de un gobierno que lo perjudica.