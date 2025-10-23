Leonardo Mieres fue identificado como "comerciante liberal" cuando fue invitado al programa de Esteban Trebucq.

El hombre reconoció que le va "pésimo" como al resto de los comerciantes y que no hay consumo, la gente no llega a fin de mes, ni siquiera al día 10. Pero cuando le preguntaron reconoció que votaría por el Gobierno.

Hasta Trebucq se quedó helado y atinó a preguntarle por qué y su respuesta fue aún más extraña: "Porque lo que venía atrás ya no lo quiero más, indistintamente que a mí, económicamente, me fue muy bien".

Queda claro que el hombre es masoquista y prefiere la continuidad de un gobierno que lo perjudica.