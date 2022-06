Hay quienes hablan como si no tuvieran pasado, como si siempre estuvieran empezando de cero, como si la gente no tuviera memoria.

Es cierto que muchas veces se responde que en Argentina la gente se olvida rápido de todo, pero la incesante lucha de las Madres y las Abuelas, -tal vez el ejemplo más gráfico dentro de otros-, lo desmiente.

El lugar donde el pasado de algunos parece no existir es el canal de La Nación, donde ex funcionarios como Ricardo López Murphy no solo cuestionan medidas actuales sino que no dan cuenta de lo que hicieron en su recorrido, y por eso se animan a embestir sobre Cristina Kirchner como si tuvieran autoridad moral para hacerlo.