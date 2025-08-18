Es el colmo de los libertarios que celebraron como una humorada el lanzamiento de los caramelos “No hay plata”. La empresa Marengo S.A., dedicada a la producción alimenticia de Rafaela, Santa Fe, suspendió a 60 trabajadores durante quince días.

Según el documento firmado por el Área Legal de Marengo, la suspensión del personal se fundamenta en la “situación económico-financiera particularmente adversa” a raíz de la caída en las ventas.

La figura de "fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador", se inscribe en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, la firma se excusa en un siniestro que provocó la pérdida de mercadería en sus depósitos, refiriéndose a los daños causados por la tormenta de principio de año.

Salen a No Hay plata que se

Tal informó la empresa, sus autoridades iniciaron el proceso de reunir la documentación para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, desde el Sindicato de la Alimentación, advierten que la medida fue arbitraria y adoptada sin sustento formal ya que no fueron notificados. También denunciaron que la comunicación a los trabajadores fue realizada por WhatsApp.

Este martes, hay pautada una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las partes.