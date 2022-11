Gracias al tuitero @El9deNepal tenemos este recorte de un programa conducido por María Laura Santillán en LN+ donde el CEO de Expansion Holding, un ignorante que comenzó criticando a los diputados por no pagar Ganancias -lo que no es verdad- para terminar reculando al decir que en realidad reciben pasajes y beneficios, no dejó tema sin chocar. En el colmo de las burradas sostuvo, sin que nadie lo corrigiera, que los diputados no pueden legislar sobre los impuestos, cuando son los únicos que pueden hacerlo.

Como frutilla del postre terminó sosteniendo que hacerle una eximición de Ganancias a los médicos es inflacionario.

Juan Luis Bour, de la ultraliberal FIEL no solo asintió toda esta sarta de barbaridades con la cabeza, sino que fue más allá y sostuvo que si se le da un beneficio a los médicos, entonces también debería haber uno similar para los curanderos.