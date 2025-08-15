El mes pasado, cuando se confirmó que Francisco Adorni, hermano del inefable vocero presidencial, el tipo celebró que lo hayan acomodado en las listas bonaerenses.

En las últimas horas, cuando tomó la palabra en el acto de lanzamiento de los candidatos de la Libertad Avanza que encabezó Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, Adorni habló de “ñoquis”.

Francisco Adorni es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con una especialización en Administración Financiera y Control del Sector Público. Su carrera profesional se desarrolló íntegramente en organismos estatales.

Insólito. Y la cara de piedra.