Nadie podía pretender que Luis Majul le hiciera una pregunta directa al ministro que lo dejara mal parado, pero a su modo terminó preguntando por los jubilados y incluso se desvió un poco de lo claramente pactado y metió en el medio el tema de los medicamentos.

Pero al ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo claramente no le importan las personas, no se lo vio ni un poco conmovido por la pésima situación por la que atraviesa la clase pasiva en la Argentina y afirmó, sin ponerse colorado, que las jubilaciones le habían ganado a la inflación, ya que él se basaba en los datos duros.

Obviamente Majul se quedó ahí, no vaya a ser cosa que honrara a su supuesta profesión y le repreguntara algo como si conocía a algún jubilado que estuviera, al menos un poco, mejor que hace un año ya que todo el mundo conoce esa respuesta.

También es cierto que, aunque el ministro esquivara esa parte de la pregunta, el no contar con los medicamentos le complicó aún más la vida a los jubilados que dependen de esos medicamentos que no pueden comprar para seguir viviendo. La respuesta del ministro en realidad no fue sólo cínica, fue cruel.