Guillermo Moreno tal vez no sea el mejor candidato del peronismo, pero sin duda es una de sus mejores espadas en las redes sociales.

Sus salidas y sus chistes se replican haciendo reír a propios y extraños, por su estilo franco y divertido con que lo hace.

Esta vez le tocó el turno a la disparatada escena que narró Sturzenegger acerca de la reacción casi orgásmica -según palabras del propio ministro libertario- cuando Javier Milei se puso a gemir al escuchar el proyecto que le acercaba para desregular la economía.