No la dejó pasar
El chiste de Moreno sobre los gemidos de Milei cuando Sturzenegger le explicaba cuál era su proyecto de ley
El referente de 'Principios y Valores' estuvo en Radio Del Plata y, cuando le preguntaron por la anécdota que contó el ministro de Desregulación, aprovechó para hacer una humorada.
Guillermo Moreno tal vez no sea el mejor candidato del peronismo, pero sin duda es una de sus mejores espadas en las redes sociales.
Sus salidas y sus chistes se replican haciendo reír a propios y extraños, por su estilo franco y divertido con que lo hace.
Esta vez le tocó el turno a la disparatada escena que narró Sturzenegger acerca de la reacción casi orgásmica -según palabras del propio ministro libertario- cuando Javier Milei se puso a gemir al escuchar el proyecto que le acercaba para desregular la economía.