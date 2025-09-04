En realidad se esperan más de 10 mil personas pero la convocatoria fue mucho mejor según mostró el helicóptero de la Policía Bonaerense. De todos modos en el operativo de seguridad fueron involucradas todas las fuerzas.

Javier Milei decidió enviar un mensaje de agradecimiento a algunas de las fuerzas participantes, dejando afuera a la policía bonaerense y aseguró, exagerando como cada vez que habla, que fue “el mejor operativo de la historia” a pesar de que había más efectivos de las fuerzas que militantes y aún así hubo algunos incidentes aislados y hasta la presencia de “barrabravas” para “garantizar la seguridad”.

Lo patético del saludo por radio a las fuerzas federales despertó reacciones en las redes.