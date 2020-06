Rogelia on Twitter

"El humillante rechazo de Cristina a una pintura de regalo por parte del pintor Santoro" rezaba el zócalo del video en cuestión y fue reproducido una y mil veces en las redes sociales.

Pero para aclarar la cosa y desilusionar a los que pretendían desacreditar a Cristina el artista salió a aclarar los hechos en su cuenta de Instagram.

El texto, publicado por Santoro, titulado "Para los que se quedaron preocupados" dice lo siguiente: Compañero, lo que usted dice, no es lo que pasó, le cuento. A Cristina le encantó un posteo mío por el aniversario de Néstor donde lo representaba en el paraíso peronista, junto a Perón y Evita. Me lo hizo saber y yo decidí obsequiárselo. EL otro día al encontrarme cerca se lo fui a llevar justo cuando regresaba de declarar.

El gesto, que resultó equívoco, fue simplemente que me dijo que no podía tocar el envoltorio y que fuéramos adentro del hall del edificio, así lo hicimos, yo entré unos segundos después de ella, eso no se ve en cámara, por eso favorece el mal entendido.

En ese lugar y con las medidas de seguridad del protocolo lo abrió y le encantó, y te aseguro, hasta la emoción.

Se mostró conmigo agradecida y muy cálida.

Esta es la verdad incontrastable, lamento defraudar a alguno que especulaba con otras cuestiones. Cada uno convive con sus fantasmas. Un abrazo peronista para todos.

Con este simple texto el artista terminó de cuajo con la opereta barata y ahora los que hasta hace dos minutos no sabían ni quién era, eligen descreer de los hechos y hasta lo atacan desde las redes.

