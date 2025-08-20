"Nos quieren hacer creer una mentira"
El actor Guillermo Pfening contó el drama que vive su hermano por el ajuste de Milei en discapacidad
El reconocido actor de cine, TV y teatro contó en OLGA que su hermano sufre distrofia muscular “desde los 7 años”. Y consideró que el gobierno miente al plantear la necesidad de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
"Querer hacernos creer la mentira de que por la ley de emergencia se hunde el país…", afirmó Guillermo Pfening. Y completó: “No creo que la gente se coma este verso, y menos senadores y diputados”.
Y sentenció: "Ajustar a los que peor la pasan es durísimo".