"Querer hacernos creer la mentira de que por la ley de emergencia se hunde el país…", afirmó Guillermo Pfening. Y completó: “No creo que la gente se coma este verso, y menos senadores y diputados”.

El reconocido actor de cine, tv y teatro contó en OLGA que su hermano Caito tiene distrofia muscular “desde los 7 años”, explicó que las personas con discapacidad se "perjudicaron" con el gobierno de Javier Milei.

Y sentenció: "Ajustar a los que peor la pasan es durísimo".