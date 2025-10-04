Espert volvió a dar vergüenza ajena durante una entrevista con Anello, donde tampoco pudo explicar su financiamiento por parte del narcotráfico, pero intentó lavar su imagen de cualquier manera.

Con este fin, Espert llamó "hijo de puta" a Grabois, habló de su familia, pero lo más triste de todo: el narcodiputado intentó llorar aunque no se le cayó una sola lágrima.

Nuevamente fue objeto de un flojo guión, y las redes sociales se mofan de su intento de llanto.