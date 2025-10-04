Un chanta
El acting de Espert en una entrevista donde quiso llorar sin lágrimas
José Luis Espert nunca pudo explicar su relación con Fred Machado, pero volvió al programa de Anello, esta vez para intentar humanizarse al hablar de su familia. Incluso llegó a querer llorar aunque no se le cayó una sola lágrima.
Espert volvió a dar vergüenza ajena durante una entrevista con Anello, donde tampoco pudo explicar su financiamiento por parte del narcotráfico, pero intentó lavar su imagen de cualquier manera.
Con este fin, Espert llamó "hijo de puta" a Grabois, habló de su familia, pero lo más triste de todo: el narcodiputado intentó llorar aunque no se le cayó una sola lágrima.
Nuevamente fue objeto de un flojo guión, y las redes sociales se mofan de su intento de llanto.