Evidentemente Daniel Parisini, el jefe de los trolls libertarios, tenía la necesidad de desviar la atención y por eso salió a denigrar al senador Luis Juez por su voto contra el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

Pero esta vez El Gordo Dan se pasó tres pueblos, fue innecesariamente agresivo y causó desagrado dentro de las mismas filas de los libertarios. Tan es así que Guillermo Francos salió a respaldar a Juez y repudiar el tuit del Parisini, al punto que el troll decidió borrarlo.

A pesar de la cobardía del Gordo Dan de desdecirse por la opinión del Jefe de Gabinete y borrar el tuit, el tipo no podía quedarse callado y le mandó un mensaje a Francos, por las redes, claro porque de frente no se anima.