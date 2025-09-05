Borra eso...
El aberrante tuit del Gordo Dan contra Luis Juez que tuvo que borrar después de repudio de Guillermo Francos
Como los números de las encuestas están algo lejos de los que pretendían los libertarios, el jefe de los trolls, el Gordo Dan, se pasó tres pueblos a la hora de descalificar al senador Luis Juez.
Evidentemente Daniel Parisini, el jefe de los trolls libertarios, tenía la necesidad de desviar la atención y por eso salió a denigrar al senador Luis Juez por su voto contra el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.
Pero esta vez El Gordo Dan se pasó tres pueblos, fue innecesariamente agresivo y causó desagrado dentro de las mismas filas de los libertarios. Tan es así que Guillermo Francos salió a respaldar a Juez y repudiar el tuit del Parisini, al punto que el troll decidió borrarlo.
A pesar de la cobardía del Gordo Dan de desdecirse por la opinión del Jefe de Gabinete y borrar el tuit, el tipo no podía quedarse callado y le mandó un mensaje a Francos, por las redes, claro porque de frente no se anima.